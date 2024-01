VIDEO. Bărbați înarmați au descins în studioul televiziunii de stat din Ecuador, în timpul unei transmisiuni LIVE

Bărbații cu cagule au forțat angajații să se întindă pe podeaua studioului, în timp ce pe fundal se auzeau împușcături și țipete, se arată într-o filmare postată pe rețelele de socializare. Semnalul postului TC Television este în prezent căzut.

????????????‼️ BREAKING: In Ecuador, gunmen stormed a TV station and took the presenters of a live TV show hostage.

Earlier, a state of emergency and a curfew were declared in the country to restore order in prisons where riots took place. pic.twitter.com/jxlDaeurX8