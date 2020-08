VIDEO. Accident șocant în Turul Poloniei. Un ciclist este în comă

Doi ciclişti olandezi au fost implicaţi în acest accident, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) şi Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).

La sprint, pe un fals-plat în coborâre, la viteza de aproximativ 80 de kilometri/oră, Groenewegen era la conducere cu câţiva metri de linia de sosire când i-a tăiat calea lui Jakobsen, care încerca să-l depăşească prin dreapta. Groenewegen s-a ciocnit cu Jakobsen, iar acesta din urmă a fost proiectat violent în panourile publicitare de pe marginea drumului, lovind şi un oficial.

