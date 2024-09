Va fi înființat cel mai mic stat din lume. Se va afla la doar câteva sute de kilometri distanță de România

Acest stat va fi o enclavă suverană, după modelul Vaticanului, destinată membrilor ordinului șiit sufi Bektashi și va avea propriul teritoriu, administrație și pașapoarte.

Clericul musulman care se pregătește să conducă ceea ce, dacă totul decurge conform planului, va deveni cel mai mic stat din lume, are planuri deja planuri pentru viitoarea țară, scrie The New York Times.

Noul stat musulman, care va avea un teritoriu de mărimea a cinci blocuri din New York, va permite consumul de alcool, va lăsa femeile să poarte ceea ce își doresc și nu va impune reguli în ceea ce privește stilul de viață.

Liderul suprem al Bektashi, Edmond Brahimaj, cunoscut și ca Baba Mondi, va conduce noul stat. „Dumnezeu nu interzice nimic; de aceea ne-a dat minți”, a declarat acesta.

„Toate deciziile vor fi luate cu dragoste și bunătate”, a subliniat Baba Mondi.

Conform premierului albanez, Edi Rama, noua entitate statală va fi numită Statul Suveran al Ordinului Bektashi.

Cea mai scurtă distanță aeriană dintre Tirana și București este 618,82 km.

