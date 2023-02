Ursula von der Leyen a ajuns la Kiev pentru „a demonstra că UE sprijină Ucraina la fel de ferm ca întotdeauna”

„Mă bucur să revin la Kiev, a patra vizită a mea de la invazia Rusiei. De această dată, cu echipa mea de comisari. Suntem cu toţii aici pentru a demonstra că UE sprijină Ucraina la fel de ferm ca întotdeauna şi pentru a consolida şi mai mult sprijinul şi cooperarea noastră”, a scris Von der Leyen pe contul ei oficial de Twitter, conform EFE, citată de Agerpres.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.

This time, with my team of Commissioners.

We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.

And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG