Unul dintre supraviețuitorii coliziunii dintre cele două elicoptere în Australia a încercat să atenționeze pilotul | VIDEO

Cel puțin 13 persoane au avut nevoie de tratament în urma coliziunii. Pe lângă cele patru decese, trei pasageri, o femeie și doi tineri, au fost duși la Spitalul Universitar Gold Coast.

Unul dintre supraviețuitorii coliziunii a încercat să avertizeze pilotul despre pericolul iminent, scrie BBC.

7NEWS has obtained vision that was filmed on board one of the helicopters involved in this week's deadly collision on the Gold Coast. The video shows one of the passengers tapping the pilot on his shoulder to warn him. https://t.co/OF81oZXOfr #7NEWS pic.twitter.com/6U7wyO0VhM

În filmare, un pasager de pe bancheta din spate a aeronavei este văzut bătând pe umărul pilotului.

Pilotul Michael James întoarce capul ca răspuns, în timp ce pasagerul îl apucă de scaun.

Elicopterul s-a ciocnit, o clipă mai târziu, de un altul, ucigând un cuplu britanic și doi australieni aflați în cealaltă aeronavă.

Videoclipul obținut de Australia's 7 News a fost filmat la bordul unui elicopter de vizitare a obiectivelor turistice Sea World, care cobora pe Gold Coast, luni după-amiază.

„În jurul orei 14:00, astăzi, poliția și serviciile de urgență au fost chemate pentru o coliziune în aer între două elicoptere, chiar vizavi de Sea World în Broadwater”, a transmis inspectorul Gary Worrell, de la Poliția din Queensland.

„Cele două aeronave s-au prăbușit și au aterizat pe malul de nisip, chiar lângă Sea World”, a mai spus el.

Pe Twitter au apărut filmări cu momentul în care cele două aparate de zbor s-au ciocnit în aer.

#BREAKING: Channel 9 has published video that shows the Gold Coast helicopter crash, though they’ve cut it off before the moment of impact

Families were waving to the passengers and witnessed the crash happen @6NewsAU pic.twitter.com/gkumxc3m7k