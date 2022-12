Djokovic a mers din nou în Australia, la un an după ce a fost expulzat. Ce s-a întâmplat de data aceasta

După Adelaide International, Novak Djokovic va juca la Australian Open.

“Am mare încredere în publicul australian. Suntem un public bine educat, în special oamenii care vin la meciurile de tenis. Ei iubesc tenisul, adoră să vadă măreţie, să vadă meciuri foarte bune. Sunt încrezător că fanii vor reacţiona aşa cum sperăm şi că vor respecta asta”, a declarat directorul Australian Open, Craig Tiley.

Pe pagina de Twitter a Australian Open au apărut şi fotografii cu primul antrenament a lui Djokovic în Australia, înainte de Adelaide International, potrivit News.ro.

Ready for the summer of tennis ????@DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3