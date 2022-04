Un VIDEO cu Trump și Zelenski, viral pe Twitter. De ce s-a strâmbat liderul Ucrainei

Videoclipul a fost realizat în timpul unei întâlniri din 25 septembrie 2019 între Zelenski și Trump, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite.

La acea vreme, întâlnirea a ajuns la știri din alte motive – și anume, din cauza unui scandal în care era implicat fiul lui Joe Biden, Hunter. Iar Trump a făcut atunci presiuni asupra liderului ucrainean ca să-i investigheze pe Joe și Hunter Biden.

Hunter Biden a fost una dintre ţintele favorite ale lui Donald Trump. Tabăra lui Trump a criticat cu regularitate faptul că Hunter Biden a avut interese economice în Ucraina şi în China pe vremea când tatăl său era vicepreşedintele lui Barack Obama (2009-2017).

În videoclipul care a reapărut acum pe Twitter, Trump îi spune lui Zelenski cu voce tare: ”Sper cu adevărat că tu și președintele Putin o să vă întâlniți și o să rezolvați problema”.

La acea vreme, trupele Rusiei erau implicate în lupte militare la scară mai mică în regiunea Donbas din Ucraina.

„Ar fi o realizare extraordinară”, a spus Trump. — ”Și știu că încerci să faci asta.”

Zelenski nu îi spune nimic lui Trump, însă se strâmbă puțin, iar expresia de dezgust de pe chipul lui nu mai are nevoie de niciun comentariu.

