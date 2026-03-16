Un imigrant afgan care a lucrat cu armata americană în Afganistan şi care ulterior a solicitat azil în Statele Unite a decedat în weekend în custodia Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE), la mai puţin de 24 de ore după ce a fost reţinut în Texas, a anunţat duminică o organizaţie de apărare a drepturilor condusă de veterani americani, potrivit Reuters.

Mohommad Nazeer Paktyawal, care locuia într-o suburbie a oraşului Dallas împreună cu soţia şi cei şase copii ai săi, în timp ce dosarul său de azil era încă în curs de soluţionare, a fost arestat de agenţii federali în faţa apartamentului său vineri dimineaţă, în timp ce îşi ducea copiii la şcoală, a declarat într-un comunicat preşedintele AfghanEvac, Shawn VanDiver.

Paktyawal a murit din cauze necunoscute sâmbătă, a declarat VanDiver.

Paktyawal, în vârstă de 41 de ani, este cel puţin a 12-a persoană care a murit în detenţia ICE în acest an, în contextul măsurilor dure de imigrare ale preşedintelui american Donald Trump. Anul trecut, 31 de persoane au murit după ce au fost reţinute de ICE, un record al ultimelor două decenii. ICE a jucat un rol central în politica lui Trump de deportări în masă.

A murit la câteva ore după ce a fost arestat de ICE în fața copiilor săi

Într-un comunicat de duminică, ICE a precizat că Paktyawal lua micul dejun când personalul medical a observat că limba lui se umflase, ceea ce a determinat intervenţia medicală. El a fost declarat decedat abia după multiple încercări de resuscitare, a declarat agenţia.

Agenţia a afirmat că „se angajează să asigure că toţi cei aflaţi în custodie trăiesc în medii sigure, protejate şi umane”.

Potrivit lui VanDiver, familiei lui Paktyawal i s-a spus că acesta a fost dus la un spital din Dallas în noaptea arestării sale şi că era încă în viaţă în dimineaţa următoare, dar a murit la scurt timp după aceea.

AfghanEvac a solicitat o anchetă urgentă.

„Este extrem de neobişnuit ca un bărbat de 41 de ani, altfel sănătos, să moară la mai puţin de o zi după ce a ajuns în custodia autorităţilor”, a declarat VanDiver.

Solicitant de azil în SUA după ce a luptat alături de americani în Afganistan

Paktyawal, un fost soldat al forţelor speciale afgane care a lucrat cu forţele speciale ale armatei SUA din 2005, a fost evacuat din Afganistan împreună cu familia sa în 2021, când Statele Unite şi-au retras trupele după un război care a durat două decenii, a spus VanDiver. Paktyawal lucra în zona Dallas la o piaţă afgană halal şi era principalul întreţinător al familiei sale, inclusiv al unui copil de 18 luni, a spus VanDiver. El locuia în Richardson, Texas, a spus VanDiver.

Numărul persoanelor reţinute de ICE a crescut la niveluri record în timpul campaniei de represiune a imigraţiei conduse de Trump. ICE avea aproximativ 68.000 de persoane în custodie la începutul lunii februarie.

Peste 70.000 de afgani au intrat în Statele Unite în cadrul iniţiativei „Operation Allies Welcome” a fostului preşedinte democrat Joe Biden, după preluarea puterii de către talibani la Kabul în 2021, potrivit Departamentului Securităţii Interne. Agenţiile americane sub administraţia Trump au luat măsuri pentru a revoca statutul de protecţie temporară acordat anterior de guvernul SUA din motive umanitare unui număr de aproximativ 14.600 de afgani, expunându-i astfel riscului de deportare.