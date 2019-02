Un bărbat a plătit o sumă foarte mare de bani ca să ucidă un animal foarte rar

Potrivit Washington Post, ghidul său, Tabarak Ullah, a făcut publică fotografia cu animalul mort, fapt care a provocat furia iubitorilor de animale.

Fotografia, publicată săptămâna trecută în ziarele pakistaneze, arată un exemplar foarte frumos al unei capre de munte, care are coarne uriașe simetrice, căzută pe o piatră și înconjurată de vârfurile înzăpezite ale unor munți. Lângă animal stă un bărbat îngenunchiat, care zâmbește.

US citizen #BryanHarlan who hunted an AstoreMarkhor few days ago at GB has said that Pakistan is more peaceful country than Mexico. if govt of Pak govt could put some investment in to tourism sector they could do great for this beautiful country.

Thank you #BryanKinselHarlan pic.twitter.com/91rd3rjghZ