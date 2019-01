Un vânător a împuşcat câinele unor vecini. Cum îşi justifica bărbatul gestul

Ancheta într-o comună din judeţul Dâmboviţa, după ce un vânător a împuşcat câinele unor vecini. Omul se apăra şi spune că totul a fost un simplu accident şi nu a inentionat să îi facă rău animalului.

Câinele se pare că umbla adesea liber pe străzi şi chiar devenea agresiv, spun localnicii, care începuseră să se teamă.

Bărbatul, care locuieşte în localitatea Malu cu Flori, deţine autorizaţie de vânătoare. Acesta povesteşte că o haită de câini, care străbate adesea străzile comunei, a intrat şi la el în curte. Moment în care a scos arma.

GHEORGHE DINCĂ, vânător: "Am zis să îi sperii. Am luat arma şi am tras un foc în plan vertical să plece, sub nicio formă n-am vrut, unul dintre ei era foarte agresiv. Şi am îndreptat arma spre ei, fără intenţia să omor unul dintre ei, regret că a murit câinele".

Câinele era al unei familii care are o casă de vacanţă în localitate. Nimeni nu ştie cum a scăpat animalul din gospodărie. Cert este, spun localnicii, că devenise un pericol pentru oameni.

În urma incidentului, vânătorul a fost dus la secţie pentru declaraţii, iar pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal. Între timp, urmează să se stabilească dacă animalul suferea sau nu de rabie.

Poliţiştii au ridicat arma şi continuă cercetările. Vor să îl audieze şi pe stăpânul animalului pentru a afla din ce cauză nu şi-a ţinut câinele în lesă sau într-un spaţiu îngrădit.

