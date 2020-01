Cum s-a prăbușit elicopterul lui Kobe Bryant. Declarația cutremurătoare a unui martor

Doliu în lumea sportului mondial. Fostul mare baschetbalist Kobe Bryant şi-a pierdut viaţa, într-un accident de elicopter.

Tragedia s-a petrecut în statul american California, la 30 de kilometri de Los Angeles. Alături de baschetbalist erau Gianna, fiica lui de 13 ani, şi alte şapte persoane. Echipele de intervenţie nu au găsit supravieţuitori.

Nu se ştie, în acest moment, care a fost cauza accidentului aviatic. La aflarea veştii, mii de fani s-au adunat să-i aducă lui Bryant un ultim omagiu la arena Staples Center din Los Angeles, acolo unde își joacă merciurile Lakers, echipa la care sportivul a evoluat întreaga lui carieră.

Elicopterul în care se aflau fostul baschetbalist Kobe Bryant, fiica lui Gianna, în vârstă de 13 ani şi alte şapte persoane s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare pe un deal din Calabasas, o localitate la 30 de kilometri de Los Angeles.

Tony Imbreda, pompier: „Cei care au văzut elicopterul spun că a căzut cu o viteză destul de mare, a lovit solul pe dealul din spatele meu şi a provocat un incendiu de vegetaţie.”

Unul dintre martori spune că a auzit elicopterul cu câteva secunde înainte să se prăbuşească şi, după zgomotul făcut de motor, părea că are probleme tehnice.

Martor: „Îmi beam cafeaua în maşină, când am auzit un zgomot ca de elicopter care se chinuie, pentru că motorul nu mergea prea repede. Era la joasă altitudine. Am răspuns la telefon, am vorbit cu un prieten şi am auzit explozia. Apoi a început să iasă fum.”

Mai multe echipaje de pompieri şi paramedici s-au îndreptat imediat spre locul accidentului. Din cauza terenului greu accesibil, primii care au ajuns au fost câţiva salvatori aduşi de un elicopter. Nu au găsit supravieţuitori.

Daryl Osby, șeful pompierilor din Los Angeles: „Am trimis un elicopter în zonă, cu paramedici şi pompieri la bord. Aceştia au fost coborâţi la locul accidentului la scurt timp după ce s-a produs. Au căutat supravieţuitori, din păcate toţi cei de la bord şi-au pierdut viaţa.”

Autorităţile au anunţat că ancheta se va concentra pe starea tehnică a elicopterului Sikorsky, modul în care a fost operat, dar şi pe condiţiile de zbor din zonă la momentul accidentului aviatic.

Jennifer Homendy, Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor: „Vom avea o echipă de 18 oameni care vor ancheta accidentul. Vor fi şi doi membri din echipa noastră de asistenţă, care vor lucra cu familiile şi cu apropiaţii (victimelor, n.r.) pentru a-i ajuta să treacă cu bine peste următoarele zile şi luni.”

A durat câteva ore bune până când presa a aflat, din surse apropiate anchetei, că la bordul elicopterului era şi Kobe Bryant. Zeci de oameni s-au adunat la locul accidentului, iar alte sute au venit să-i aducă un ultim omagiu la arena Staples Center din Los Angeles.

În memoria lui, ceremonia de acordare a premiilor Grammy a început cu un moment de reculegere.

Vestea a adus durere şi lacrimi pentru cei care l-au cunoscut pe legendarul baschetbalist.

Doc Rivers, antrenor LA Clippers: „A însemnat mult pentru mine, a fost un adversar minunat... e ceea ce-ţi doreşti în sport. A avut acel ADN pe care puţini atleţi îl au.”

Kobe Bryant a fost unul dintre cei mai apreciaţi şi mai iubiţi jucători din istoria recentă a baschetului american. În 2016, când s-a retras, avea al treilea cel mai bun scor din istoria NBA - a fost detronat cu doar o zi înaintea morţii sale, de LeBron James. În cei 20 de ani petrecuţi în baschetul profesionist a jucat doar pentru Los Angeles Lakers, echipă alături de care a câştigat cinci titluri de campion.