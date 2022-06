Un tren a deraiat din cauza temperaturilor record din SUA. VIDEO

În timp ce șinele sunt în mod normal în jurul valorii 46 de grade Celsius, căldura le-a împins până la aproximativ 60 de grade, a declarat un purtător de cuvânt al Bay Area Rapid Transit (BART) pentru San Francisco Chronicle, citat de The Independent.

Două vagoane au deraiat parțial, iar 50 de persoane au fost evacuate din tren, a spus acesta. O persoană a mers la spital după ce s-a plâns de dureri de spate, deși nu au fost raportate răni majore, a adăugat el.

Dashcam video appears to show the moment when a BART train partially derailed in Concord. https://t.co/rtSU6CCM8Q pic.twitter.com/zxRnKz7RdL