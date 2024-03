Un stat NATO este amenințat cu un atac nuclear de un lider rus. Ce capitală din Europa este vizată

„Calculăm”, a ameninţat în franceză acest apropiat al lui Vladimir Putin.

El apreciază că un proiectil tras din Rusia ar putea atinge capitala franceză în mai puțin de „două minute”.

Oficialul rus de rang înalt, care a studiat în Franţa, era întrebat despre o secvenţă a televiziunii ruse, datată în 2022, în care apare un infografic cu timpul în care o rachetă rusească poate ajunge în Londra, Paris sau Berlin.

„Ceea ce este important din punct de vedere istoric pentru Rusia este să asigure securitatea ţării”, justifică el.

„Ţările NATO, inclusiv Franţa, pun rachete în jurul frontierelor ruse”, apreciază el.

“We are calculating”: Pyotr Tolstoy, vice-chairman of Russia’s Duma, raises the possibility of sending a nuclear bomb to France and Paris

