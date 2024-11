Românii ar putea intra în Bulgaria fără buletin încă de la 1 ianuarie. La granița cu Ungaria, încă șase luni de controale

Informația reiese din textul acordului semnat vineri la Budapesta de miniștrii de Interne ai României, Bulgariei, Austriei și Ungariei.

Textul acordului vorbește doar de obligația autorităților vamale “de a continua să efectueze controale la frontieră”, dar nu specifică în mod clar dacă acestea îi vor viza pe toți cei care trec granița, sau vor fi aleatorii, așa cum se întâmplă acum, după aderarea la Schengen aerian.

“Pentru a atenua posibilele schimbări ale modelelor de migrație care pot apărea ca o consecință imediată a absenței granițelor interne (semnatarii sunt de acord – n.r.) să continue să efectueze controale la granițele interne, prin introducerea de controale la frontieră, în conformitate cu Art. 25a (4) și (5) din Codul Frontierelor Schengen la granițele terestre dintre Ungaria și România și dintre România și Bulgaria, pentru o perioadă inițială de cel puțin șase luni, pentru a preveni orice amenințare gravă la adresa ordinii publice sau securității interne”, se arată în textul acordului, făcut public de Budapesta pe contul de X al Președinției ungare Consiliului UE.

