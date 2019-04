Un șofer Uber a încercat să jefuiască o locuință, după ce i-a dus pe clienți la aeroport

Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se poate observa cum bărbatul se apropie de ușa de la intrare, după care se îndepărtează brusc. Potrivit poliției, el s-ar fi speriat când s-a declanșat alarma de securitate.

După aceea, a fost surprins de o altă cameră de supraveghere, în timp ce pătrunde într-o altă locuință, aflată în apropiere de prima, scrie CNN.

„A întors casa cu susul în jos. A distrus totul. Toată mobila era mutată. Mi-a deschis seiful”, a declarat proprietarul locuinței, identificat drept Scott.

Uber driver arrested after allegedly robbing at least one home after he dropped a couple off at an airport, according to police. https://t.co/ro0OVj1cgR pic.twitter.com/VBQkeyJuu7