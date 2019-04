Momentul fatal în care o tânără greșește Uberul. S-a urcat în mașina criminalului ei

Camere de supraveghere din jurul barului Bird Dog au filmat-o pe Samantha Josephson în timp ce iese vorbind la telefon, vineri, în jurul orei 02.00, în Columbia, Carolina de Sud, relatează Mirror.

Purta o cămașă portocalie și pantaloni negri. Tânăra se urcă într-un Chevrolet Impala din fața barului, crezând că este Uber-ul pe care l-a comandat.

United States: A student has been kidnapped and murdered after a tragic mistake. Samantha Josephson got into what she thought was the Uber she’d ordered, but found herself in the wrong car with a killer. @AmeliaBrace #7NEWS pic.twitter.com/tDexhZdDPP

Uber and Lyft Safety:

????Before you get in the car, check that #license plate, driver #photo, driver #name all match what’s listed in the app

????Samantha Josephson was killed after getting into car she mistook for an Uber#RIP

????https://t.co/oHXpWl2Ss0

????https://t.co/r1zLODH3vW pic.twitter.com/RTnyo42p9k