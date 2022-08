Un şofer a intrat cu duba într-o terasă din Bruxelles, apoi s-a făcut nevăzut. Șase oameni au fost răniţi | VIDEO

Incidentul a avut loc în apropierea Rue Neuve, o stradă faimoasă pentru mazaginele cu haine, unde mulţi turişti vin la cumpărături, informează brusselstimes.com.

Șase persoane au fost rănite ușor, dar niciuna dintre acestea nu a trebuit să fie transportată la spital, a afirmat Walter Derieuw, reprezentatul Serviciului de Pompieri din capitala Belgiei.

Șoferul dubei a fugit de la faţa locului, iar poliţiştii încearcă să-l găsească și să-l tragă la răspundere. A fost demarată o investigaţie, iar oamenii legii au plasat în zona în care a avut loc incidentul echipaje de intervenţie. De asemenea, perimetrul este supravegheat de un elicopter.

Incidentul a fost surprins de camerele de luat vederi amplasate în zonă.

Was dit de volgende #AllahuAkbar aanslag????

Busje rijd met piepende banden in op mensen die op terras zitten in #Brussel, daarna vluchtte de dader die volgens omstanders dus in Arabisch "Allah is Groot" riep! pic.twitter.com/rjHOkddieu