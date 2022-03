Joe Biden va participa la summitul extraordinar al NATO de la Bruxelles, pe 24 martie

Joe Biden urmează să-şi reafirme ”angajamentul ferm” faţă de statele membre NATO, anunţă Casa Albă.

NEW: Pres. Biden will to travel to Brussels next week to join "extraordinary" NATO summit following Russia's invasion of Ukraine, White House press sec. Jen Psaki announces. https://t.co/tJbpxXNgNZ pic.twitter.com/EvslEpcUTW