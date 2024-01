Un smartphone a supravieţuit căderii din avionul Boeing al Alaska Airlines, de la 5.000 de metri altitudine

Un internaut a povestit duminică pe reţeaua socială X (fostă Twitter) că a găsit la marginea unui drum din apropiere de Portland, în statul american Oregon, un telefon iPhone care afişa un e-mail primit de la compania aeriană legat de bagaje.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet???? pic.twitter.com/CObMikpuFd