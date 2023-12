Și-a ucis mama în bătaie pentru un sandviș cu șuncă, iar fiica ei a auzit totul la telefon. „Nicio urmă de remușcare”

„Nicio pedeapsă cu închisoarea” nu e suficientă pentru fratele meu, spune ea.

Jordan Bush și-a găsit puterea să vorbească despre ziua uciderii mamei sale abia acum, la mult timp după atacul care s-a produs în mai 2023. Femeia a povestit cum mama ei a sunat-o în timp ce se certa cu fratele ei, relatează publicația „The Sun”.

Lewis Bush, în vârstă de 26 de ani, a răbufnit în casa lor din Newport, Țara Galilor, în timpul unei dispute legate de un sandviș cu șuncă, certându-se cu mama lor, Kelly Pitt, în vârstă de 44 de ani.

Fiica victimei, Jordan Bush, în vârstă de 22 de ani, l-a putut auzi ''țipând și urlând'' pe linia telefonică și spune că vina de a nu fi sunat la Poliție o va ''bântui pentru totdeauna''.

Nu a putut să-și închipuie cum Bush a lovit-o cu pumnii și picioarele până a rămas fără suflare. Cadavrul ei a fost găsit două zile mai târziu, iar Bush a fost arestat la scurt timp după aceea.

În urma autopsiei, s-a constatat că Kelly suferise o hemoragie internă și 41 de fracturi la coaste, iar lângă cadavru au fost găsite cioburi de sticlă din oglindă și smocuri de păr.

În timpul procesului s-a aflat că fiul și-a agresat mama timp de câțiva ani, până să o ucidă în bătaie

Inițial, inculpatul a pledat nevinovat, dar și-a recunoscut fapta cu aproape trei săptămâni înainte de începerea procesului. A fost condamnat la 16 ani de închisoare.

Într-un interviu acordat The Sun, fiica femeii ucise a povestit ce s-a întâmplat în ultima ei zi: „La ultima noastră convorbire, mama m-a rugat să sun la poliție, dar nu am făcut-o pentru că am crezut că este vorba de încă una dintre certurile lor obișnuite. Vinovăția de a nu fi sunat la 999 mă va bântui pentru totdeauna. Nu știam că era ultima dată când vorbeam cu ea. Lewis și mama au avut întotdeauna o relație complicată, dar ea nu a încetat niciodată să-l iubească. Cred că asta a fost „vina” ei - a ținut prea mult la cineva care nu merita asta".

Jordan a povestit că vorbea cu mama ei și îi trimitea mesaje în fiecare zi, așa că atunci când nu a mai primit vești de la ea timp de câteva zile a știut că ceva nu era în regulă.

„Lewis este demn de dispreț și nu-l voi ierta niciodată pentru că mi-a răpit cea mai bună prietenă, mama" a mai spus ea. Ea s-a înțeles bine cu fratele ei în copilărie, dar după ce s-au maturizat au apărut conflictele. Relații au degenerat după prima dramă în familie, când sora lor, lauren, a murit la vârsta de 24 de ani în aprilie 2021.

„Întotdeauna am fost doar noi trei și mama", și-a amintit Jordan. „Chiar dacă era fratele meu mai mare, îl puneam la punct atunci când se lua de mama. Mă asculta, dar, bineînțeles, continua să abuzeze de ea. O imploram pe mama să îl dea afară din casă pentru comportamentul său oribil, dar ea nu a făcut-o niciodată, pentru că era fiul ei. Am încercat să fiu cu ochii pe el pentru că știam cum este."

În seara atacului, la ora 21:00, a primit un apel îngrijorător de la mama ei în timpul unei discuții aprinse între ea și fiul ei, în timpul căreia i-a cerut fiicei sale să "sune la poliție".

„L-am auzit pe Lewis certându-se cu mama pentru că nu i-a făcut un sandviș cu șuncă. Era foarte agitat. O puteam auzi pe mama strigând furioasă "de ce ar trebui să o facă, când el nu plătește niciodată chiria", dar puteam spune că era îngrozită. Nu am sunat la 999 pentru că am crezut că este una dintre certurile lor obișnuite și că se va rezolva dimineața. Dar când i-am trimis un mesaj mamei și nu mi-a răspuns, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva rău" a spus Jordan.

Cine a găsit-o moartă

Jordan a continuat să încerce să ia legătura cu mama vorbind chiar și cu fratele ei în dimineața următoare, care i-a spus că mama lor era "bolnavă și în pat''.

Pe 12 mai, încă nu primise vești de la mama ei, iar partenerul lui Jordan, Kieran, a mers în apartamentul femeii. Jordan rămăsese acasă pentru a avea grijă de fiica lor de două luni.

„Kieran vorbea la telefon cu mine în timp ce era la mama. Imediat ce a pus piciorul în apartament, vocea i-a scăzut. A găsit-o pe mama pe patul ei, plină de sânge. Îmi tot spunea că era moartă, dar nu puteam să înțeleg” a relatat femeia.

Keiran a cerut ajutorul unui vecin care a sunat la poliție. Lewis Bush a fost arestat pentru crimă mai târziu în acea seară. Râdea în timp ce ofițerii l-au încătușat, spunându-le polițiștilor: "Crimă? Glumiți? Ce? Mama mea e moartă? Serios? Glumiți? Mama mea a murit?"

Legiștii au constatat la autopsie "traume grave provocate de un corp contondent la nivelul capului, gâtului și trunchiului". Fața îi era tumefiată când a fost găsită, iar lenjeria de pat și salteaua erau, de asemenea, îmbibate cu sânge. Cel mai probabil, Bush i-a spart în cap o oglindă, deoarece avea fragmente de sticlă în scalp și în păr.

Jordan, devastată, a mai spus: „Am fost la fiecare audiere la tribunal și n-am văzut nicio urmă de remușcare pe fața lui mizerabilă. 'Imaginile sfâșietoare cu el zâmbind când a fost arestat îmi provoacă greață. Știa ce face când a ucis-o, nu poate să dea vina pe băutură. Voi regreta că nu am sunat la poliție în acea seară îngrozitoare, dar izbucnirile lui Lewis erau ceva obișnuit”, a mai spus ea.

