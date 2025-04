Un râu de lavă incandescentă se apropie de un oraş, după erupția unui vulcan, în Islanda. VIDEO

Imagini transmise în direct de postul de televiziune RÚV au arătat cum lava îşi croia drum spre suprafaţă dintr-o fisură imensă.

Biroul meteorologic a declarat că, la circa 45 de minute de la debutul erupţiei, fisura avea o lungime de aproximativ 700 de metri. Chiar dacă părea relativ stabilă, nu putea fi exclusă o extindere a acesteia spre nord sau spre sud.

Potrivit RÚV, o nouă fisură s-a deschis la scurt timp după aceea în apropiere de Grindavík. Agenţia Islandeză de Protecţie Civilă a declarat situaţie de urgenţă.

