Un sarcofag furat și expus în New York a fost repatriat în Egipt. Cum arată

Sicriul cu o lungime de aproape 1,80 metri, aurit, a fost confecţionat pentru Nedjemankh, preot al zeului cu cap de berbec Hershef.

Artefactul a reprezentat piesa centrală a unei expoziţii găzduite de Met şi purtând numele preotului antic, întreruptă însă prematur în februarie anul trecut, când obiectul a fost pus de către muzeu la dispoziţia biroului procurorul Manhattanului, Cyrus Vance.

În urma unei anchete realizate în colaborare cu autorităţile americane, egiptene, germane şi franceze, s-a stabilit că sarcofagul a fost furat în Egipt în 2011.

Cu ocazia unei conferinţe de presă, susţinută în prezenţa ministrului egiptean al Afacerilor Externe, Sameh Choukry, procurorul a precizat miercuri că ancheta a scos la iveală ''incoerenţele flagrante legate de această vânzare.''

Sarcofagul a apărut pentru prima dată în 2011, în ziua următoare îndepărtării de la putere a lui Hosni Moubarak şi a revoluţiei egiptene. ''Ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă'', a spus procurorul.

A ieşit totodată la iveală faptul că documentele care atestă autenticitatea obiectului, datat între 150 î. Hr şi 50 î. Hr., precum şi legalitatea provenienţei acestuia ''au fost în mod evident falsificate''.

The ancient Egyptian gold coffin of a high-ranking priest that was stolen in 2011 and sold to New York's Metropolitan Museum of Art for $4 million was returned home on Wednesday. #WorldNews pic.twitter.com/iSj8fWnwW2