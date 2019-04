Momentul în care un sarcofag egiptean, vechi de 2500 de ani, este deschis LIVE la TV

Duminică în timpul unei emisiuni speciale, difuzate de Discovery Channel, a fost deschis în direct un sarcofag egiptean - evenimentul a fost o adevărată premieră în istoria televiziunii.

Egiptologul Zahi Hawass şi o echipă de specialişti au deschis trei sarcofage sigilate datând din a XXVI-a Dinastie Egipteană.

Unul dintre sarcofage conţinea mumia, aflată în stare bună de conservare, a unui preot influent, înfăşurată în pânză şi decorată cu o imagine aurie a lui Isis, o străveche zeiţă din Egipt.

Alte două sarcofage au fost deschise de echipa de specialişti. Unul dintre acestea conţinea mumia unei femei, decorată cu mărgele albastre, iar în celălalt se afla mumia unui bărbat. Aceasta din urmă a fost găsită într-un mormânt de familie.

Descoperirile au fost prezentate duminică, în direct, de postul Discovery.

De asemenea, în cimitirul aflat în provincia Minya a fost găsit un cap din ceară, o descoperire rară, după cum a precizat Hawass.

Arheologii egipteni au descoperit situl în urmă cu un an şi jumătate, iar operaţiunile de excavare continuă.

''Cred cu tărie că excavările trebuie continuate în acest sit, probabil pentru următorii 50 de ani'', a declarat Hawass pentru Reuters cu o zi înainte de deschiderea sarcofagelor.

Egiptologul se aşteaptă ca în acest sit să fie descoperite şi alte morminte.

The mummy revealed. What a stunner. The world’s first look at a 2,500 year-old burial of a high-priest of the Egyptian god Thoth. To viewers around the world who joined us tonight LIVE - thanks for being a part of the team. @discovery #ExpeditionUnknown #EgyptLIVE pic.twitter.com/7Prt1cLabO