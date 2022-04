Un rus a pozat întins pe străzi în Moscova, cu mâinile legate la spate, ca ucrainenii masacrați la Bucea GALERIE FOTO

Protestatarul anti-război a fost fotografiat întins pe străzile din Moscova cu mâinile legate la spate, în aceeași poziție în care au fost găsite corpurile a sute de civili masacrați de soldații ruși și lăsate întinse pe marginea drumului în orașul ucrainean Bucea, în weekend-ul trecut, scrie The Guardian.

An artist in Russia recorded these images outside famous sites in Moscow to protest the Russian military’s massacre of civilians in Bucha. https://t.co/avVkRTC4fy pic.twitter.com/0H1lm040dg