Un reporter australian, izbit în faţă de o coţofană înainte de a intra în direct. Cum a reacționat

Brett McLeod, reporter al postului de televiziune Nine Network, se pregătea pentru o intervenţie în direct din afara studioului când o coţofana, pasăre asemănătoare unei ciori, s-a năpustit asupra sa. Reporterul şi-a recâştigat însă imediat calmul şi a prezentat ştirea în faţa camerei de filmat.

SWOOPING SEASON: Senior reporter @Brett_McLeod fell victim to a swooping magpie just moments before tonight's LIVE cross. #unflappable #9News pic.twitter.com/ZFSrVTR3ze