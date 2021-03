Un popular scriitor polonez riscă 3 ani de închisoare pentru că l-a jignit pe preşedintele Duda

Într-un mesaj publicat în luna neoimrbie pe reţeaua de socializare, Zulczyk l-a numit „cretin” pe Duda, pentru că nu înţelege procesul electoral din Statele Unite.

În Polonia, insultarea liderilor de stat şi a religiei este o infracţiune penală.

După ce presa americană a anunţat victoria lui Joe Biden în alegeri, pe 7 noiembrie, preşedintele Duda a scris pe Twitter: „Felicitări lui Joe Biden pentru o campanie prezidenţială de succes. În timp ce aşteptăm nominalizarea Colegiului Electorilor, Polonia este hotărâtă să întreţină parteneriatul strategic la nivel înalt şi de calitate cu SUA pentru o alianţă şi mai puternică”.

