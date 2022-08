Un pod rutier s-a prăbușit în Norvegia. Două vehicule au căzut în apă

Două vehicule care circulau pe pod - un vehicul de marfă şi un autoturism - au căzut în apă, potrivit martorilor, a anunţat poliţia norvegiană, informează Agerpres, care citează AFP.

"Există informaţii potrivit cărora podul Tretten s-a prăbuşit. Un vehicul de marfă şi un autoturism ar fi căzut în apă", a anunţat poliţia locală pe Twitter.

????#BREAKING: Bridge collapses in Gudbrandsdalen, #Norway. Reports of vehicles in the water pic.twitter.com/ziwtYiAxSA