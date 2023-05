Un pod pietonal, prăbușit în Finlanda. Cel puțin 27 de persoane, majoritatea copii, au fost rănite

Update Potrivit serviciilor de urgenţă, 24 dintre răniţi, majoritatea copii de şcoală primară, au fost transportaţi la spital. Mai multe unităţi de salvare, poliţie şi ambulanţă s-au deplasat la faţa locului, scrie Reuters, citată de News.ro.

A footbridge collapsed in the #Finnish city of #Espoo. 27 people were injured - they fell from a height of several meters when the bridge collapsed.

Most of the victims are elementary school students. 15 children were hospitalized. pic.twitter.com/vfoDqTl7BB