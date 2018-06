Un pilot a oprit avionul, din cauza unui aligator care încerca să traverseze pista. VIDEO

Pilotul avionului companiei Spirit Airlines, care venea de la Baltimore, i-a avertizat pe pasageri despre motivul pentru care aeronava s-a oprit, informează postul local de televiziune WESH2, citat marţi de EFE.

„Credeţi sau nu, este un aligator pe pistă şi aşteptăm să traverseze", a precizat pilotul.

Pasagerii de la geam au putut vedea şi fotografia aligatorul, care a traversat liniştit pista şi s-a cufundat într-un iaz din vecinătate.

That’s so Florida! Pilots of a Spirit flight departing MCO today had to pause on the taxiway and give right of way to a local resident out for a morning stroll. Passengers caught a rare glimpse of an alligator trudging from one pond to the next. ???? pic.twitter.com/xK12ydomLX