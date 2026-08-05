Un pilot a fost arestat după ce vameșii au observat un bagaj suspect în timpul verificării cu raze X, în Indonezia. VIDEO

Suspectul, un cetățean malaezian în vârstă de 39 de ani, ar fi fost și sub influența drogurilor în momentul în care se afla la serviciu, potrivit lui Eko Hadi Santoso, directorul pentru combaterea infracțiunilor privind drogurile din cadrul Agenției Naționale de Investigații Criminale a Poliției, citat de Associated Press și Global News.
Valiza suspectă, descoperită la controlul cu raze X
Drogurile au fost descoperite de ofițerii vamali în terminalul de sosiri al aeroportului Soekarno-Hatta din Jakarta, după ce aceștia au observat o valiză suspectă în timpul verificării cu raze X.
Potrivit anchetatorilor, bagajul a fost ridicat ulterior de suspect, identificat de poliție drept pilot al companiei Malaysia Airlines, care sosise cu zborul MH727 de la Kuala Lumpur către Jakarta.
Pilotul și valiza au fost escortați într-o zonă separată a aeroportului pentru verificări suplimentare.
Peste 70.000 de pastile de ecstasy, găsite în bagaj
În urma controlului, polițiștii au descoperit 14 pachete care conțineau 70.114 pastile de ecstasy, cu o greutate totală de aproximativ 26 de kilograme, precum și o cantitate separată de metamfetamină.
Cazul a fost preluat de anchetatorii specializați în combaterea traficului de droguri, care încearcă acum să stabilească întreaga rețea implicată.
„A fost declarat suspect și reținut”, a spus Santoso în timpul unei conferințe de presă organizate vineri pe aeroport, unde poliția a prezentat drogurile confiscate.
„Anchetatorii continuă verificările pentru a identifica rețeaua din spatele acestuia”, a adăugat oficialul.
Autoritățile aeroportuare au precizat, într-o postare pe Instagram, că ofițerii au confiscat și o sticlă mică ce conținea urină.
Anchetatorii susțin că aceasta ar fi putut fi folosită pentru falsificarea rezultatelor unui test antidrog, în cazul în care ar fi fost necesar în timpul procedurilor de control.
Sursa:
Global News
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