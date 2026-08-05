Un pilot a fost arestat după ce vameșii au observat un bagaj suspect în timpul verificării cu raze X, în Indonezia. VIDEO

Suspectul, un cetățean malaezian în vârstă de 39 de ani, ar fi fost și sub influența drogurilor în momentul în care se afla la serviciu, potrivit lui Eko Hadi Santoso, directorul pentru combaterea infracțiunilor privind drogurile din cadrul Agenției Naționale de Investigații Criminale a Poliției, citat de Associated Press și Global News.

Valiza suspectă, descoperită la controlul cu raze X

Drogurile au fost descoperite de ofițerii vamali în terminalul de sosiri al aeroportului Soekarno-Hatta din Jakarta, după ce aceștia au observat o valiză suspectă în timpul verificării cu raze X.

Potrivit anchetatorilor, bagajul a fost ridicat ulterior de suspect, identificat de poliție drept pilot al companiei Malaysia Airlines, care sosise cu zborul MH727 de la Kuala Lumpur către Jakarta.