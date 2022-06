Îmbrăcat la „patru ace”, Zoltan, pianistul în vârstă de 38 de ani, a cântat două ore la 5.325 de metri altitudine în lanțul muntos Himalaya.

Zoltan Thurzo, pianist: „Când am ajuns, abia am avut răsuflare. Până-n genunchi erau stânci și prin stânci trebuia să găsești ruta. Eram doar eu singur, într-un iglu, erau patru oameni la bucătărie șii un șerpaș care m-a ajutat acolo.”

Trebuia să stea în tabără doar două zile, dar din cauza vremii nefavorabile a fost nevoit să aștepte nouă zile ca să îi poată fi dus pianul de către un elicopter.

Zoltan Thurzo: „Eu am stat acolo ca și budhiștii. Am stat pe o stâncă și am recapitulat toate partiturile. Mi-am imaginat în timp ce am cântat că-mi acopăr intrumentul ca să se încălzească. Și am reușit.”

Au urmat apoi 132 de minute magice. Artistul spune că n-ar fi reușit această performanță fără susținerea iubitei sale din Oradea. Ca să facă momentul și mai memorabil a hotărât să îi ceară mâna printr-un mesaj vocal.

Zoltan Thurzo: „< > Evident că a spus da. Atunci am primit o rază de soare.”

Erika, logodnica lui Zoltan: „Cele mai grele momente au fost când îl auzi plângând, fără puteri, și-ți spune că corpul lui ajunge acasă, dar sufletul nu. La nimeni nu doresc senzația respectivă.”

Muzicianul a interpretat, pe platoul de desupra lumii, 28 de imnuri de stat și alte 34 de piese din muzica clasică. Recordul actual este deţinut de o artistă din Marea Britanie, care în 2018 a cântat la 4.964 de metri înălţime, dar numai 20 de minute. Dacă va reuși să intre în Cartea Recordurilor cu performanța sa, Zoltan vrea să ridice la Oradea un Muzeu al Muzicii.