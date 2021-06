Două gemene din România, cele mai tinere alpiniste din Europa care au escaladat Everestul

Două românce duc renumele țării noastre mai departe, până în celălalt capăt al lumii, chiar pe cel mai înalt vârf de pe Pământ.

Gemenele, originare din Iași, sunt cele mai tinere alpiniste din Europa care au reușit să escaladeze Everestul.

Experiența, plină de aventuri la granița morții, nu a fost lipsită de avalanșe, cicloane și de un frig de neimaginat.

Cel două surori născute la Iași, au reușit performanta de a a atinge cel mai înalt punct de pe Terra. Au urcat pe vârful Everest, la o altitudine de 8848 m deaspupra nivelului marii.

Experiență în lanțul muntos Himalaya, de la granita dintre Nepal și China, a început pe 10 aprilie, s-a întins pe 60 de zile și tocmai s-a încheiat. Iulia și Delia sunt cele mai tinere alpiniste din Europa, care au urcat pe acest vârf, folosindu-se de șerpași și oxigen. A fost o experiență unica, extrem de dură!

Delia Roșu, alpinistă: "O combinație de Covid, două cicloane, avalanșe, condiții foarte dificile de urcat. Au fost vreo 3-4 zile în corturi, cu viscol în fiecare zi și foarte mulți oameni credeau că nu se mai poate urca, deloc. Și apoi urci spre summit, care este o zi de vreo 20 de ore. Au fost două zile foarte, foarte grele".

Temperatura, pe timp de zi, era și de minus 40, minus 50 de grade Celsius, vântul depășea 100 de kilometri pe oră, la rafală, ca să nu mai vorbim de cicloane și avalanșe.

De sus, în schimb, capeți cea mai mare răsplată: lumea se vede altfel.

Iulia Zanoschi, alpinistă: "E un sentiment de bucurie internă, faptul că ai îndeplinit ceva la care ai visat de mulți ani, dar, în același timp, și o extenuare fizică, mentală ca să ajungi acolo. Mă simțeam forte umilă, foarte mică. Când vezi în jurul tău toți munții și oameni și iți dai seama cât de importantă și de mare este natura și cât de mic ești tu, în Univers".

Delia Zanoschi, alpinistă: "Când vezi vârful în fata ta și soarele răsărit și trebuie să mergi pe ultimii metri, cred că atunci te relaxezi și iți zici că am să reușesc, am să ajung și nu îmi vine să cred.// Că să arătam în poza steagul României, am vb înainte, când ajungem în vârf, că nu aveam steag, ne punem unul lângă altul și facem un steag din oameni".

Delia și Iulia practică alpinism profesionist de aproape cinci ani. Prima expediție importantă a fost pe Kilimandjaro. Și vor să escaladeze munții din Alaska și să ajungă în Antarctica.

Iulia Zanoschi, alpinistă: "Părinții nu au fost deacord, în general, cu expedițiile și li s-a părut foarte periculos, pentru că Everest e periculos. Acum, că ne-am întors, sunt foarte fericiți că suntem acasă, în siguranță".

Expedițiile pe Everest se fac numai în grup organizat, de 30, până la 50 de alpiniști, sub îndrumarea altor profesioniști și al sherpasilor, localnicii nepalezi.

Din echipa de 30 de oameni, a Deliei și Iuliei, doar cinci au ajuns până sus, la finalul aventurii de 60 de zile.

Lakpa Sherpa, organizator Summit Everest: "A fost un sezon foarte dur, pentru că e cel mai înalt vârf din lume și, în timpul urcării pe munte, în timp ce trebuie să tarversezi cea mai periculoasă potecă din lume, dintr-o tabără în alta, până să ajungi sus trebuie să escaladezi foarte mult. Dar, mai ales, anul acesta, din cauza vremii".

Delia și Iulia Zanoschi locuiesc în Statele Unite de 7 ani, lucrează în San Francisco, unde și-au dezvoltat afaceri în domeniul IT, în Silicon Valley.