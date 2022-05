Record: Românul care a escaladat două dintre cele mai înalte vârfuri din lume în 24 de ore

Facebook.com

Gabriel Băicuș, un alpinist din Buzău, a obținut un record. Este primul român care a escaladat două dintre cele mai înalte vârfuri din lume în 24 de ore.

El a escaladat vârfurile Everest şi Lhotse în 24 de ore

“Vă salut de pe vârful Lhotse de la 8.516 metri pe care l-am atins. Sunt într-un maraton de mai bine de 25 de ore, timp în care am atins două vârfuri. Everest, cel mai mare vârf de pe planetă. A fost foarte greu, extraordinar de greu să ajung pe vârf, dar am ajuns. 25 de ore mai târziu, pe vârful Lhotse mă bucur de o vreme extraordinară. Pe Everest nu am avut vreme bună, a bătut vântul foarte tare, abia am putut face câteva fotografii. Acum urmează partea de coborâre”, este mesajul filmat de Gabriel Băicuș, după ce a ajuns pe vârful Lhotse.

Românul a scris pe Facebook despre experiența sa, mulțumind celor care l-au încurajat.

“După 6 zile am revenit în tabăra de bază. 6 zile foarte intense care mi-au pus limitele la încercare. Am reușit să ating ambele vârfuri, Everest (8.848 m) și Lhotse (8516 m) pe 14 respectiv pe 15 mai. A fost extrem de greu insa a meritat pe deplin. Când am deschis Internetul am fost copleșit de nenumăratele mesaje de încurajare și susținere primite de la voi. M-am emoționat sa constat că mulți dintre voi ați trăit aceasta aventură alaturi de mine. Va mulțumesc din suflet că îmi sunteți aproape”, a transmis buzoianul, pe Facebook.