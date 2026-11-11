Sistemul va permite păstrarea căldurii produse atunci când energia este ieftină și utilizarea acesteia în sezonul rece, când cererea pentru încălzire crește, scrie Econews.ro.

Proiectul este dezvoltat în Hyvinkää, un oraș cu aproximativ 47.000 de locuitori, aflat la nord de Helsinki. Compania municipală de încălzire, Hyvinkään Lämpövoima Oy, estimează că instalația va putea acoperi aproape un sfert din necesarul local de căldură. Sistemul ar urma să devină operațional în toamna anului 2027.

Alimentarea bazinului cu apă din rețeaua municipală a început în luna octombrie 2026, iar umplerea este programată să se încheie la sfârșitul lunii aprilie 2027. Rezervorul va conține aproximativ 380.000 de metri cubi de apă, fiind prezentat de companie drept cel mai mare sistem de stocare a energiei termice construit într-o carieră.

Rezervorul ocupă suprafața a cinci terenuri de fotbal

Instalația este amenajată în fosta carieră de pietriș Kulomäki. Bazinul are o adâncime de aproximativ 20 de metri și o suprafață de 225 pe 165 de metri, comparabilă cu cea a cinci terenuri de fotbal.

Temperatura apei va fi menținută între 90 și 140 de grade Celsius. Circulația acesteia va fi asigurată prin trei distribuitoare amplasate la înălțimi diferite, care vor permite alimentarea și evacuarea apei din rezervor.

În etapa de încărcare, pompele vor prelua apa rece de la baza bazinului și o vor transporta printr-un schimbător de căldură. După încălzire, apa va fi reintrodusă în rezervor prin distribuitorul superior. Atunci când energia stocată va fi folosită, circuitul va funcționa în sens invers.

Distribuitorul amplasat la mijlocul bazinului este rezervat unei posibile utilizări viitoare, fie pentru o pompă de căldură, fie pentru valorificarea căldurii reziduale la temperaturi mai scăzute, de aproximativ 70 de grade Celsius.

O încărcare completă poate asigura căldură pentru 1.000 de case

La capacitate maximă, rezervorul va putea stoca aproximativ 18.000 de megawați-oră de energie termică. Potrivit companiei municipale, această cantitate ar fi suficientă pentru încălzirea a aproximativ 1.000 de locuințe individuale timp de un an.

Aceeași rezervă de energie ar putea asigura și apa caldă menajeră necesară pentru aproximativ 20.000 de persoane, pe parcursul unui an. Astfel, proiectul din Hyvinkää urmărește să folosească energia disponibilă în perioadele cu prețuri reduse pentru a susține alimentarea cu căldură în lunile cu un consum ridicat.