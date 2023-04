Viața secretă a lui Vladimir Putin dezvăluită de un ofițer care a fugit din Rusia

Gleb Karakulov, în vârstă de 35 de ani, este căpitan în Serviciul Gărzii Federale, cunoscut sub numele de FGS sau FSO. El a reușit să fugă din Rusia, iar acum s-ar afla în siguranță, în Istanbul. El a declarat într-un interviu pentru site-ul de investigații Dossier Center că Vladimir Putin „stă în buncărul său” pentru a evita tentativele de asasinat, nu folosește niciodată un telefon mobil sau internet și îi este „frică de moarte”.

Gleb Karakulov care a lucrat ca inginer în unitatea de comunicații prezidențială a Serviciului de Gardă Federală (FSO) l-a însoțit pe Putin în peste 180 de călătorii în ultimii 13 ani. Unitatea se asigură că Putin și premierul său beneficiază de comunicații criptate non stop.

Gleb Karakulov is the highest-ranking member of Russia’s special services known to have defected in the country’s modern history. https://t.co/rv4837o04z