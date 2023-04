Surse: Putin a demis un colonel de top după mai multe atacuri eșuate în Ucraina. „Era un idiot nebun”

Generalul colonel Rustam Muradov a fost demis din funcția de comandant al Districtului Militar de Est și îndepărtat de la comandă în Ucraina la doar șapte luni de la numire.

În luna februarie, la Vuhledar, Muradov a trimis armata în câmpuri minate și sub focul artileriei ucrainene din zona orașului Vuhledar din estul Ucrainei, pierzând în trei zile două brigăzi de elită de marinari și 103 echipamente, inclusiv 36 de tancuri, (conform calculelor grupului olandez Oryx, care centralizează pierderile materiale ale Rusiei), scrie The Moscow Times.

„Muradov a fost suspendat pentru că era un idiot nebun care este capabil să ordone soldaților să meargă la moarte sigură. Mulți s-au plâns de el", a declarat interlocutorul pentru sursa citată.

Atacurile rusești asupra orașului strategic miner de cărbune din ianuarie și începutul lunii februarie au dus la pierderi mari de oameni și echipamente. Într-unul dintre atacuri, zeci de tancuri rusești au fost distruse după ce li s-a ordonat să avanseze, deși pericolul unui eșec era uriaș.

Muradov a fost fost comandant al forțelor ruse în Siria și apoi șef al contingentului de menținere a păcii din Nagorno-Karabah.

"He was a crazy idiot." Putin dismissed the general who failed the offensive on Vuhledar

Colonel General Rustam Muradov was dismissed from his post as commander of the Eastern Military District and removed from command in Ukraine just 7 months after his appointment, two military… pic.twitter.com/J65UQSXybH