Parlamentul Turciei a votat joi aprobarea aderării Finlandei la NATO, eliminând ultimul obstacol pentru ca Helsinki să devină cel mai nou membru NATO. Acest lucru ar fi o lovitură dură pentru președintele Vladimir Putin. Preocupările sale cu privire la extinderea alianței militare spre est au devenit o controversă majoră în relațiile internaționale în lunile dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina.

Aderarea Finlandei ar aduce NATO la ușa Rusiei, deoarece cele două țări au o graniță comună de peste o mie de kilometri.

Timp de zeci de ani, Finlanda și Suedia au renunțat la aderarea la NATO, dar au solicitat oficial să adere după ce Putin a ordonat o „operațiune militară specială” în Ucraina în februarie anul trecut. Aderarea țărilor a fost blocată timp de luni de zile, pentru că Turcia a contestat relațiile lor cu grupările kurde din Siria pe care le consideră organizații teroriste. În timp ce Finlanda este tot mai aproape de aderare, candidatura Suediei stagnează.

În timpul unei discuții recente în cadrul emisiunii rusești de televiziune „60 de minute”, analiștii au evocat perspectivele „eliberării” Finlandei.

Autoritățile și experții rusi au lansat o retorică similară în cazul Ucrainei. Ei au încercat să justifice invazia țării vecine, susținând o încercare de a „elibera” guvernul Ucrainei de naziști, în ciuda faptului că însuși președintele Volodimir Zelenski este evreu.

Dmitri Abzalov a descris situația în care este implicată Finlanda drept o „mizerie” și „deja scăpată de mâinile noastre”. Cu toate acestea, Olga Skabeieva, gazda postului Russia-1, a afirmat că Finlanda este „pământul nostru istoric” și a cerut Rusiei să ia măsuri în privința aderării Finlandei la NATO.

Ideea a stârnit o oarecare împotrivire din partea lui Dmitri Abzalov care a spus că forțele ruse ar trebui să se concentreze asupra războiului din Ucraina, care în ultimele luni a stagnat.

„Mai întâi să eliberăm orice altceva, iar apoi să ne ocupăm de poporul finlandez”, a declarat Abzalov.

Attention, Finland!

Russian propagandists talk about the need to "liberate the brotherly Finnish people" pic.twitter.com/D9QFXOzlBH