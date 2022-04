Un oficial ucrainean dezvăluie de când știau de război și cum s-au pregătit: Nu puteam spune public: "Prieteni, începe"

IMAGO

Un oficial ucrainean a declarat că știau despre pregătirile pentru un război împotriva Ucrainei și că se așteptau ca invazia rusă să înceapă pe 22 februarie, nu pe 24 februarie.

“Eram conștienți de ce se va întâmpla în țara noastră. Mai mult, data atacului era 24 februarie, ci 22 februarie. Pe 22 februarie urmau să atace țara noastră așa cum au făcut-o. Singurul lucru la care nu ne așteptam a fost ca Belarusul să fie implicat. Au fost discuții despre asta, dar până la urmă ne-am gândit că va fi diferit. Dar s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat.”, a spus Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare din Ucraina, Oleksiy Danilov, pentru BBC Ucraina.

Oficialul a precizat că dovada faptului că se așteptau la invazie este faptul că au rezistat în fața rușilor până în cea de-a 50-a zi de război.

"Niciun serviciu de informații din lume nu a dat țării noastre mai mult de 21 de zile (șanse să reziste- n.red.). Șeful serviciilor de informații franceze și-a dat demisia pe 31 martie pentru că nu a prezis ce s-a întâmplat. Din octombrie până în noiembrie, am discutat cu un număr mare de delegații - din Statele Unite, Marea Britanie și alte țări - și le-am explicat ce nu au luat în calcul. Au numărat tancuri, arme, alte lucruri, iar eu am spus: ‘Avem arme despre care puțini oameni știu. Aceasta este voința poporului nostru de libertate. Vom lupta până la capăt, dar nu vom pleca nicăieri de aici, pentru că acesta este pământul nostru’”, a continuat el.

Oleksiy Danilov a punctat că este incorect ca Ucraina să fie acuzată că nu s-a pregătit, când ei făceau acest lucru, dar nu puteau să informeze populația.

"Nu puteam să ieșim și să spunem public populației: ‘Prieteni, pe 22 februarie începe războiul’"

“Și să ne acuzi că nu ne pregătim este complet incorect. Nu puteam să ieșim și să spunem public populației: ‘Prieteni, pe 22 februarie începe războiul’. Sunt lucruri inacceptabile din punctul de vedere al administrației publice. Dar ne pregăteam”, a punctat el.

“La 1 ianuarie a intrat în vigoare legea rezistenței naționale. În fiecare teritoriu au fost dislocate batalioane de apărare teritorială. Știam ce vom face. Și când s-a luat decizia în prima zi de a elibera arme tuturor celor care doresc să apere țara, credeți că am fi putut spune dinainte că vom emite arme? Nu, am avut totul conform planului. Pot spune că atunci când prima coloană de tancuri rusești a intrat pe teritoriul regiunii Lugansk pe 24 februarie la ora 5 dimineața - deși invazia a început efectiv la 3:40 dimineața - când membrii Consiliului de Securitate și Apărare Națională s-au adunat undeva între 5 și 6:30. toate actele legale pe care trebuia să le adoptăm fuseseră deja pregătite în prealabil", a dezvăluit el.

Reporterul l-a întrebat de ce oamenii nu au fost avertizați, de ce nu au fost evacuați copiii și femeile.

"Guvernul ucrainean este responsabil pentru tot. Dar vreau ca tu și cu mine să înțelegem că nu te poți pregăti pentru tot. Imaginați-vă, le spunem oamenilor: 'Plecați, părăsiți-vă casele'. Oamenii, chiar dacă există război, în ciuda distrugerii, nu își părăsesc casele. Putem da multe exemple acum, dar acesta este un război. Aș dori să pun o altă întrebare. Trăim în secolul XXI, aveam garanții de securitate, iar comunitatea mondială nu a reacționat la acest lucru (începutul războiului).Și până acum comunitatea mondială nu reacționează așa cum ar trebui. Unde este reacția comunității mondiale la faptul că copiii mor în fiecare zi? Sigur, sancțiunile sunt foarte bune, dar cum putem readuce un copil la viață? Este guvernul ucrainean de vină pentru asta?", a completat el.

Întrebat dacă se aștepta la ceea ce au provocat rușii, oficialul a răspuns: "Ne-am gândit că armata rusă ar trebui să se comporte ca armata rusă. Și când au început să se comporte ca niște rasiști ​​- acum avem o astfel de vorbă, înainte erau fasciști, iar acum rasiști, orci...".

"Planul rușilor era simplu: În primul rând, distrugerea lui Zelenski"

Oficialul a declarat că planurl rușilor era să îl distrugă pre președintele Volodmir Zelenski.

"Planul era destul de simplu și îndrăzneț: în primul rând, distrugerea președintelui țării noastre. (...) Mai mult, pot spune că pe 22 februarie pe la ora 19:20 am primit informații că acest lucru s-ar putea întâmpla în viitorul apropiat. Conform procedurii, conform protocolului, l-am informat pe președinte, am informat securitatea personală, Oficiul pentru Protecția Statului, Prim-ministrul, serviciul său de securitate, Ministrul Afacerilor Interne, toate organele relevante. Apoi au mai fost patru încercări. Termenul limită era 7 martie, când am primit informații de la partenerii noștri de informații că o astfel de operațiune era planificată", a spus el.