Yevgeny Balitsky a spus că Rusia ar trebui să se concentreze pe țările baltice, Polonia și Finlanda, toate cele cinci state fiind membre NATO, potrivit Newsweek.

„Vom corecta asta cu ajutorul puternicelor arme rusești! Nu cred în diplomație, în acest caz. Desigur, diplomația trebuie să fie mereu folosită, dar eu cred că îl putem recupera (teritoriul, n.r.) doar cu ajutorul puternicelor arme rusești. Să ne recuperăm cetățenii care au făcut parte din Imperiul Rus și acum din Federația Rusă. Astfel încât întreaga lume să nu se transforme într-o Sodoma și Gomora, așa cum se întâmplă în Europa”, a declarat el.

„Nici măcar nu vorbesc despre teritorii. Înțeleg că include Varșovia, Helsinki, cunoscute și sub numele de Helsingfors”, a mai spus Yevgeny Balitsky

Yevgeny Balitsky, the top Moscow-installed official over the partially occupied Zaporizhzhia region, who met with Putin on multiple occasions, asserted that Russia will conquer more territories that were formerly part of the Russian empire. https://t.co/CXjPDAmWDL