Un mort, cinci persoane în stare gravă, 50 de pasageri salvaţi după un naufragiu în Canalul Mânecii

Căutarea altor potenţiale victime continua la sfârşitul dimineţii în largul localităţii Sangatte (Pas-de-Calais), implicând nave franceze şi britanice şi un elicopter, a precizat sursa menţionată, citată de AFP, scrie Agerpres.

#French and #British forces are jointly conducting a rescue operation in the English Channel after a migrant boat capsized near Sangatte early Saturday. With one confirmed fatality and five individuals in critical condition, around 50 passengers have been rescued

GB News pic.twitter.com/zf3VbZZ3wA