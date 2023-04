Naufragiu în Marea Mediterană. Două persoane au murit, iar alte 20 sunt date dispărute

Nadir, nava ONG-ului, a salvat 22 de persoane după acest naufragiu care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Acestea au fost debarcate, duminică după-amiază, pe insula italiană Lampedusa, a precizat Stefen Seyfert, unul dintre responsabilii ResQship, potrivit Agerpres.

Printre acestea se aflau bărbaţi, femei şi copii în special din Coasta de Fildeş, Mali şi Camerun, a declarat Ingo Werth, căpitanul navei Nadir, prezent la bord la momentul salvării.

O femeie însărcinată a fost salvată

O femeie însărcinată a fost salvată şi corpurile a doi bărbaţi au fost recuperate, a spus el.

În total, aproximativ patruzeci de migranţi se aflau la bordul acestei ambarcaţiuni care a părăsit Sfax, în Tunisia, a făcut cunoscut Stefen Seyfert.

"Am făcut tot ce am putut pentru a salva mai mulţi oameni, dar nu am reuşit", a adăugat el, salutând "buna cooperare" cu paza de coastă italiană.

Potrivit agenţiei italiene de presă Ansa, printre supravieţuitori se află nouă femei, iar 18 persoane au dispărut pe mare. Ele ar fi plătit 3.000 de dinari tunisieni (aproximativ 900 de euro) pentru a se urca la bordul micii ambarcaţiuni.

Mii de migranţi au debarcat pe insula Lampedusa

În ultimele zile, mii de migranţi au debarcat pe insula Lampedusa, în largul coastei de est a Tunisiei, la bordul propriilor ambarcaţiuni sau al vedetelor pazei de coastă italiene.

Poziţia geografică a Italiei face din aceasta o destinaţie de vârf pentru solicitanţii de azil care traversează din Africa de Nord în Europa. Roma se plânge de multă vreme de numărul sosirilor pe teritoriul său.

Potrivit Ministerului de Interne de la Roma, peste 14.000 de migranţi au debarcat în Italia de la începutul anului, faţă de puţin peste 5.300 în aceeaşi perioadă a anului trecut şi 4.300 în 2021.

Sursa: Agerpres