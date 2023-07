Un bărbat și câinele său au supraviețuit unui naufragiu în Oceanul Pacific. Au băut apă de ploaie și au mâncat pește crud

Tim plecase din Mexic la începutul lunii aprilie și intenționa să ajungă în Polinezia Franceză. Cu toate acestea, catamaranul său a fost lovit de furtună la doar câteva săptămâni de la începerea călătoriei, deteriorând aparatura electronică, scrie Mirror.

El și Bella au rămas blocați în mijlocul Oceanului Pacific, supraviețuind luni de zile bând apă de ploaie și mâncând pește crud.

Imaginile incredibile de la salvarea lui și a câinelui îl arată pe bărbat cu o barbă grizonată. Se poate auzi cum le spune oamenilor de pe navă: „Am doar un echipament de pescuit, un echipament de supraviețuire”.

În înregistrare, câinele domnului Shaddock, Bella, este văzut dând din coadă la echipa de filmare. Ulterior, vorbind pentru 9News din Australia, Shaddock a declarat: „Am trecut printr-o încercare foarte dificilă pe mare. Am nevoie de odihnă și de mâncare bună pentru că am fost singur pe mare mult timp. În rest, sunt foarte bine sănătos. Am medicamente foarte bune și sunt îngrijit foarte bine”.

În decembrie 2022, un bărbat a supraviețuit în mod miraculos 20 de ore pe mare în Strâmtoarea Torres, în ceea ce poliția australiană l-a numit un miracol de Crăciun.

Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a fost găsit agățat de o rămășiță de resturi din barca sa pneumatică, după ce aceasta s-a răsturnat când un val mamut a lovit între Getullia Island și Sue Island, în Strâmtoarea Torres.

Sergentul principal al poliției din Queensland, Anthony Moynihan, a declarat pentru ABC News că bărbatul nu avea asupra sa echipament de siguranță când a pornit singur la drum, astfel că a fost uimitor că a supraviețuit.

Sursa: Mirror Etichete: , , , , Dată publicare: 16-07-2023 12:53