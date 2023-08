41 de migranți morți într-un naufragiu, în largul insulei italiene Lampedusa

Patru supraviețuitori au spus salvatorilor că erau pe o barcă ce plecase din Sfax, Tunisia, și s-a scufundat pe drum spre Italia.

Peste 1.800 de persoane și-au pierdut viețile de la începutul anului în încercarea de a trece din Africa de Nord spre Europa.

#BREAKING Forty-one migrants have died in a shipwreck off the Italian island of Lampedusa, survivors tell local media. #Italy #Lampedusa #Immigration pic.twitter.com/bmpqqrrCEv