„Această arestare şi această anchetă de amploare sunt rezultatul unei colaborări strânse între autorităţile britanice şi americane”, a declarat Vicki Evans, comisarul adjunct al Poliţiei Metropolitane, citat într-un comunicat, scrie News.ro.

FBI a confirmat arestarea militarului american

Directorul FBI, Kash Patel, a confirmat, la rândul său, „o arestare importantă” care „vizează acuzaţii de spionaj”.

Identitatea militarului american nu a fost dezvăluită.

El a fost reţinut marţi în apropiere de Gloucester, fiind suspectat de comiterea unor infracţiuni prevăzute de Legea privind securitatea naţională din 2023. Mai exact, el este reţinut pe baza acuzaţiilor legate de articolul 1 al legii - obţinerea sau divulgarea de informaţii protejate - şi de articolul 3 - sprijinirea unui serviciu de informaţii străin, relatează Sky News.

Poliţia Metropolitană a declarat că ofiţerii de combatere a terorismului colaborează îndeaproape cu FBI-ul şi armata SUA în cadrul anchetei. Ofiţerii efectuează percheziţii în două locaţii din Gloucestershire, a precizat Poliţia Metropolitană.

Suspectul rămâne în arest la o secţie de poliţie din Londra, iar ancheta este condusă de ofiţeri ai Poliţiei Antiteroriste din Londra, în timp ce investigaţiile continuă.

„Această arestare şi anchetă importante sunt rezultatul unei colaborări strânse între autorităţile britanice şi americane. Acuzaţiile sunt grave, iar ancheta noastră este în plină desfăşurare. Această acţiune demonstrează puterea parteneriatelor noastre dintre forţele de ordine şi de securitate naţională din Marea Britanie şi SUA, şi apreciez munca tuturor echipelor implicate. Vom colabora pentru a lua măsuri ferme împotriva celor pe care îi suspectăm de orice activitate criminală care ar putea submina securitatea noastră naţională”, a declarat comisarul adjunct, Vicki Evans, coordonator naţional principal al Poliţiei Antiteroriste britanice.

Kash Patel avertizează asupra acuzațiilor de spionaj

La rândul său, directorul FBI, Kash Patel, a comentat: „Această arestare importantă implică acuzaţii de spionaj, ceea ce reprezintă o preocupare majoră pentru Statele Unite şi aliaţii noştri. În timp ce această anchetă continuă, doresc să transmit un mesaj clar: FBI-ul nu tolerează pe nimeni care îşi încalcă jurământul faţă de Statele Unite şi ale cărui acţiuni pun în pericol securitatea noastră naţională şi pe cea a partenerilor noştri”.

El a adăugat: „Această chestiune demonstrează că parteneriatele sunt esenţiale pentru protejarea ţărilor noastre şi doresc să îmi exprim mulţumirile faţă de Poliţia Antiteroristă din Marea Britanie, MI5, Serviciul de Contrainformaţii al Ministerului Apărării din Marea Britanie şi Comandamentul de Contrainformaţii al Armatei SUA pentru munca lor remarcabilă”.