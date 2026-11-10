Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Şimleu Silvaniei au fost sesizaţi prin apel la 112, în jurul orei 20:02, cu privire la producerea evenimentului rutier, potrivit Agerpres.

Din primele verificări efectuate de poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Crasna a reieşit că un bărbat în vârstă de 30 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, care conducea un autoturism din direcţia Vârşolţ spre Pericei, ar fi intrat în coliziune cu mai multe animale sălbatice care se aflau pe partea carosabilă.

"În urma impactului, şase exemplare de animale sălbatice din specia mistreţ au decedat", se precizează în comunicatul IPJ Sălaj.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Animalele au fost preluate de un reprezentant al Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Sălaj, iar poliţiştii au întocmit documentele specifice în acest caz.