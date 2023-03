Un mercenar rus din gruparea Wagner, prins când încerca să intre în Republica Moldova | FOTO

În ultimele şapte zile, 182 de străini şi 46 de mijloace de transport care au vrut să intre în Republica Moldova au fost respinşi la frontieră, printre aceştia numărându-se şi un reprezentant al Grupării Wagner, compania rusă de mercenari fondată de oligarhul Evgheni Prigojin, un apropiat al Kremlinului.

Un reprezentant al structurii private militare din Federaţia Rusă Wagner ar fi încercat să ajungă săptămâna aceasta în Republica Moldova. El a fost depistat la Aeroportul internaţional Chişinău, iar poliţiştii de frontieră nu i-au autorizat intrarea în ţară, a anunţat duminică Poliţia de Frontieră, potrivit NewsMaker, citată de News.ro.

A man who might have been part of Wagner was denied entry to Moldova today, according to the border police. He is one of 183 foreign citizens banned from Moldova over the past week, amid local concerns for Russian-orchestrated destabilisations pic.twitter.com/pCvdbMkWMS