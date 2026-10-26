Ancheta deschisă iniţial "în căutarea cauzelor morţii" a fost "extinsă" pentru această persoană care "apare în înregistrări video" în compania lui Antoine de Massy, a declarat procurorul general Stephane Thibault, confirmând astfel o informaţie apărută în Monaco-Matin, potrivit Agerpres.

Procurorul a subliniat că "în acest stadiu al anchetei cel reţinut este doar suspect sau martor al unor fapte, a căror calificare urmează a fi stabilită, iar ipoteza unui accident nu este exclusă".

Corpul lui Antoine de Massy a fost găsit într-un scuar din apropierea cartierului din Larvotto, pe malul mării, în timp ce căutări fuseseră angajate după o semnalare a familiei sale, îngrijorată că nu mai avea veşti despre el de duminică la prânz.

Palatul princiar a exprimat la rândul său "tristeţea" prinţului Albert al II-lea şi a prinţesei Charlene la anunţarea acestui deces.

Antoine de Massy, în vârstă de 29 de ani, era nepotul prinţesei Antoinette, sora mai mare a prinţului Rainier al III-lea, tatăl lui Albert.

Potrivit unei surse informate, tânărul ar fi fost văzut ieşind dintr-un club de noapte al principatului clătinându-se în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar persoana reţinută este un rezident monegasc de naţionalitate ucraineană.

Procurorul a refuzat să comenteze aceste informaţii, notează AFP.