Un mare port comercial al Rusiei de la Marea Neagră, atacat, în premieră, de ucraineni. Imagini de la fața locului | VIDEO

De asemenea, Moscova susţine că a anihilat 13 drone care vizau Crimeea, informează Reuters.

Atacul de la portul Novorossiisk, o premieră, a determinat oprirea temporară a mişcării navelor, potrivit Caspian Pipeline Consortium, care operează un terminal petrolier în acest port.

Utilizatorii reţelelor sociale ruseşti au raportat că au auzit explozii şi focuri de armă în apropiere de Novorossiisk vineri dimineaţă.

Dacă se confirmă, acesta ar fi primul atac ucrainean asupra unuia dintre principalele porturi comerciale ale Rusiei.

Apărarea aeriană rusă a doborât, de asemenea, vineri dimineaţă, 10 drone ucrainene deasupra Crimeei şi a anihilat alte trei cu ajutorul bruiajului electronic, potrivit agenţiei TASS, care citează Ministerul rus al Apărării, citată de News.ro.

Explosions and Gunfire Reported Near Russian Port of Novorossiysk in the Black Sea