Rusia a lansat un nou atac în apropiere de granița cu România. Imaginile surprinse din Tulcea | VIDEO

Forțele rusești au atacat sudul regiunii Odesa cu drone iraniene Shahed în noaptea de marți spre miercuri, iar imaginile publicate pe rețele de socializare cu atacul din Izmail au fost filmate din Tulcea. Acestea au redat o explozie puternică urmată de un incendiu de proporții.

#UPDATE: Footage taken from the Romanian border village of Tulcea shows fire in Izmail, Odesa oblast due to Russian Shahed drone attack. pic.twitter.com/mQhyNMgGRN