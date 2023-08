Volodimir Zelenski, despre atacul cu drone din portul Izmail: „Moscova duce o luptă pentru o catastrofă globală”

Preşedintele Zelenski speră ca în toamna acestui an să poată fi organizat un „summit de pace”, care să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva ţării sale.

Primul pas în această direcție va fi o amplă reuniune organizată la sfârșitul săptămânii, în Arabia Saudită. În altă ordine de idei, imagini dramatice de pe front dezvăluie o dată în plus realitatea cutremurătoare a războiului.

La o întălnire cu diplomații ucraineni, liderul de la Kiev a vorbit despre aspirațiile țării sale de pace.

Volodimir Zelenski: „La sfârșitul săptămânii, va avea loc la Jeddah o întâlnire la nivel de consilieri prezidențiali și oficiali ai Ministerelor de Externe. Următorul pas ar fi organizarea unui summit global pentru pace. Lucrăm pentru a face să se întâmple la toamna.”

Concret, preşedintele ucrainean face demersuri, împreună cu aliaţii Kievului, să găsească un sprijin internaţional cât mai larg pentru acest summit de pace.

În jur de 40 de ţări vor fi reprezentate la discuţiile preliminare ce vor fi găzduite sâmbătă şi duminică de Arabia Saudită la Jeddah.



Matthew Miller, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat: „Firește că sprijnim această reuniune. Am declarat de mult timp că Ucraina trebuie „să stea în scaunul șoferului” când vine vorba de o soluționare diplomatică a războiului. E vital ca țările lumii să-i audă direct pe ucraineni pledându-și cauza. Confirm că vor participa și oficiali ai guvernului Statelor Unite.”

Pe de altă parte, în mesajul sau din fiecare noapte, Volodimir Zelenski a denunțat atacul rusesc asurpa portului Izmail, de la Dunăre, situat la doar 20 de km de Tulcea.

Volodimir Zelenski: „Este foarte important ca lumea să nu se obişnuiască cu teroarea rusească! Fiecare lovitură este o problemă comună. Nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru toţi din lume a căror stabilitate Rusia încearcă să o distrugă atacând porturile noastre şi infrastructura noastră. Moscova duce o luptă pentru o catastrofă globală: nebunii ăștia vor să sa prăbușească piaţa alimentară mondială! Cineva de la Moscova speră sa foloseasca asta drept pârghie de negocieri.”

În altă ordine de idei, pe front, în tranșeele din sudul Ucrainei, în regiunea Zaporojie se consumă în fiecare zi drame impresionante. Întins într-un sânt cu răni la piept și picior, Serghei, un soldat ucrainean, este reperat de o dronă. De obicei, în astfel de cratere mai zac doar trupurile fără viață ale celor căzuți în lupte. Operatorul dronei se bucură să vadă că luptătorul lor era încă în viață.

Soldat: „Voiam să lupt pentru viața mea și am zăcut întins acolo sub soarele arzător. Dar mi-am dat seama că sunt prea aproape de ruși și atunci am început să mă uit puțin altfel la arma mea."

Ucrainenii îi trimit cu dronă apă și medicamente. Dar Serghei nu are habar dacă e o dronă ucraineană ori rusească.

Soldat: „În acest timp în care mă târam, drona zbura deasupra mea. Nu aveam de unde să știu dacă mi-e prietenă sau dușman, era pur și simplu o loterie."

Soldatul a rezistat două zile până când colegii lui au reușit să ajungă la el și să-l ia de acolo.

Dar nici inamicii nu sunt lăsați să moară în agonie. Este și cazul acestui comandant rus, găsit la doar câțiva kilometri distanță de locul unde zăcea Serghei.

Părăsit de camarazii săi, a fost recuperat de ucraineni, care i-au acordat îngrijiri medicale și l-au reținut drept prizonier de război. Oficial, în Rusia, comandantul a fost decorat post-mortem, potrivit știrilor din presa rusă.

Ucrainean: „Este un dușman și aș fi vrut să nu-l salvez. Dar ordinele sunt ordine și cum rusii au băieți de-ai noștri prizonieri, îl vom putea da într-un schimb de prizonieri."

Ucrainean: „Ca om am fost șocat că (rușii) l-au lăsat în urmă. Dar, ca soldat, îmi cunosc bine dușmanul și știu că nu este o practică neobișnuită pentru ei."

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 03-08-2023 20:52